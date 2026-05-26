Le strutture sanitarie di comunità e gli ospedali di comunità devono assumere personale per garantire il funzionamento e il rispetto degli obiettivi regionali. Queste strutture sono parte di un piano finanziato dal Pnrr, con l’obiettivo di rafforzare i servizi territoriali. La necessità di nuovo personale si concentra sul mantenimento delle funzioni previste e sulla copertura delle richieste di assistenza sul territorio.

Rafforzare la sanità territoriale, garantire il funzionamento delle nuove strutture previste dal Pnrr e assicurare i servizi richiesti dagli obiettivi regionali. "È questa la sfida che sta affrontando Asst Melegnano-Martesana, siamo impegnati nel potenziamento degli organici per sostenere la crescita della rete di Case e Ospedali di Comunità ". Roberta Labanca, direttore generale, puntualizza ancora una volta dopo gli attacchi seguiti al bando per esternalizzare la gestione dei poli di Vaprio e Rozzano. "Da gennaio 2024 sono state attivate nove Case di Comunità, a cui si aggiunge un Ospedale di Comunità a Cassano d’Adda, tutti gestiti attraverso risorse interne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Case e Ospedali di Comunità: "In campo per assumere personale"

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The soft skill crisis costing healthcare billions

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