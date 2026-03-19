Per mantenere operative le case di comunità nella provincia di Grosseto è necessario assumere nuovo personale. Senza un piano di assunzioni, si rischiano disservizi e interruzioni nei servizi offerti. La richiesta arriva dalle autorità locali per assicurare la continuità delle attività e rispondere alle esigenze dei cittadini. Attualmente, la mancanza di personale mette in discussione la copertura delle funzioni essenziali di queste strutture.

GROSSETO "Per garantire la funzionalità delle case di comunità della provincia di Grosseto serve un adeguato piano di assunzioni, altrimenti si rischiano disservizi. Infatti, le strutture, aperte recentemente nei comuni di Follonica e Massa Marittima, che dovevano supportare lo sforzo delle strutture sanitarie della zona, di fatto sono sostenute dal personale dei presidi ospedalieri stessi". A dirlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luca Minucci, che ha presentato un’interrogazione al governatore Eugenio Giani e all’assessore alla sanità Monia Monni. "Al momento non risultano, in previsione, nuove assunzioni che coinvolgono la... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Case di comunità, per farle funzionare necessario assumere nuovo personale"

Articoli correlati

Arriva il bando per assumere tecnici di radiologia all'ospedale di Vasto, sopralluogo del direttore alle Case di comunitàArriva in bando per assunzioni a tempo determinato e, nell'immediato l’acquisizione di professionisti facendo ricorso ad altre graduatorie già attive...

Case di Comunità a rischio: “Troppi tagli sul personale, così sono scatole vuote»Sesto San Giovanni (Milano) – «L’Asst Nord Milano annuncia nuove strutture su tutto il distretto ma Regione non stanzia i fondi necessari per il...

How to Discover Your Calling, Silence Self Doubt & Win in Life 3 Hours Deep Dive

Contenuti e approfondimenti su Case di comunità per farle funzionare...

Temi più discussi: Ponsacco: taglio del nastro per la Casa della Comunità con il presidente della Regione Giani; ASL Teramo: l'avviso pubblico per ODV e APS per la stipula di convenzioni per servizi nelle Case di Comunità; Case della Comunità, Asp Messina inaugura due nuove strutture Spoke a Valdina e Novara di Sicilia; Case di comunità, ci siamo quasi: l’obiettivo è chiudere i cantieri entro giugno.

Medici e case di comunità, ci sono le prime adesioniA seguito di un accordo sindacale, promossa dall’Asst Lariana una chiamata a titolo volontario rivolta ai medici di medicina generale, tramite libera professione qualche medico ha dato disponibilità p ... laprovinciadicomo.it

ASL Salerno cerca sanitari per le Case di Comunità, Fials Salerno precisa: «L’avviso riguarda solo il personale già in servizio nei poliambulatori»L'ASL Salerno ha pubblicato un avviso interno di manifestazione di interesse finalizzato all'attivazione delle Case di Comunità (CdC) sostitutive di alcuni poliambulatori territoriali. La procedura è ... ilvescovado.it

Case e ospedali di comunità quasi tutti incompleti: per il consigliere regionale del Pd, il Piano si è trasformato nell’ennesima occasione sprecata - facebook.com facebook

Reggio Calabria, frana un costone: sulle case di accumulano una montagna di fango e detriti x.com