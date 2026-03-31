Esternalizzazioni e soluzioni tampone per case e ospedali di comunità senza personale

Con la scadenza del PNRR alle porte, la FP Cgil di Verona segnala che il sistema sanitario provinciale e regionale si sta trovando senza personale sufficiente per le case e gli ospedali di comunità. La mancanza di risorse ha portato a esternalizzazioni e soluzioni temporanee, evidenziando difficoltà nella gestione delle strutture sanitarie.

L'allarme della Fp Cgil riguarda le strutture di Caprino e Malcesine. E anche quella di San Giovanni Lupatoto è ancora in bilico La scadenza del Pnrr si avvicina e per Fp Cgil Verona il sistema sanitario provinciale e regionale si sta facendo trovare impreparato. Il 20 maggio verrà attivato l’ospedale di comunità di Caprino, una struttura da 24 posti letto che avrebbe dovuto aprire inizialmente il 16 febbraio. Una scadenza poi rinviata grazie alla proroga generale del Pnrr. Il tempo aggiuntivo non è però bastato all'Ulss 9 Scaligera per reperire il personale necessario, soprattutto sul fronte infermieristico. Il servizio è stato quindi esternalizzato. 🔗 Leggi su Veronasera.it Articoli correlati Sanità, ultimatum della Fials: "Ospedali di Comunità senza personale"Le nuove strutture della sanità territoriale rischiano di restare incompiute prima ancora di partire. Ospedali e case di comunità: l’ASL Avellino assume 40 infermieriTempo di lettura: < 1 minutoNuovo personale sanitario per le Case e gli Ospedali di comunità.