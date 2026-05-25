Dopo la sconfitta alle comunali | il Polo Civico guarda oltre il voto Pazzano e Pd avviano la riflessione
Dopo la sconfitta alle comunali, il Polo Civico e il Pd annunciano una riflessione sulle prossime mosse. Le urne hanno confermato la vittoria del candidato del centrodestra, sostenuto da Forza Italia, che sarà il nuovo sindaco della città. Pazzano e il partito di centrosinistra hanno comunicato di voler analizzare i risultati e valutare eventuali strategie future. La vittoria del candidato del centrodestra si è concretizzata con una maggioranza di voti rispetto agli altri contendenti.
Il verdetto delle urne appare ormai delineato con sufficiente chiarezza: sarà Francesco Cannizzaro, candidato del centrodestra e di Forza Italia, a guidare la città nei prossimi anni. Un risultato che, pur in attesa della definitiva ufficialità dello scrutinio, conferma le previsioni della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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