Dopo la sconfitta alle comunali | il Polo Civico guarda oltre il voto Pazzano e Pd avviano la riflessione

Da reggiotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo la sconfitta alle comunali, il Polo Civico e il Pd annunciano una riflessione sulle prossime mosse. Le urne hanno confermato la vittoria del candidato del centrodestra, sostenuto da Forza Italia, che sarà il nuovo sindaco della città. Pazzano e il partito di centrosinistra hanno comunicato di voler analizzare i risultati e valutare eventuali strategie future. La vittoria del candidato del centrodestra si è concretizzata con una maggioranza di voti rispetto agli altri contendenti.

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Il verdetto delle urne appare ormai delineato con sufficiente chiarezza: sarà Francesco Cannizzaro, candidato del centrodestra e di Forza Italia, a guidare la città nei prossimi anni. Un risultato che, pur in attesa della definitiva ufficialità dello scrutinio, conferma le previsioni della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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