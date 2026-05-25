Dopo la sconfitta alle comunali | il Polo Civico guarda oltre il voto Pazzano e Pd avviano la riflessione

Notizia in breve

Dopo la sconfitta alle comunali, il Polo Civico e il Pd annunciano una riflessione sulle prossime mosse. Le urne hanno confermato la vittoria del candidato del centrodestra, sostenuto da Forza Italia, che sarà il nuovo sindaco della città. Pazzano e il partito di centrosinistra hanno comunicato di voler analizzare i risultati e valutare eventuali strategie future. La vittoria del candidato del centrodestra si è concretizzata con una maggioranza di voti rispetto agli altri contendenti.