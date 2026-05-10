A Cascina, nelle settimane che precedono le elezioni amministrative, si osserva una crescente approvazione nei confronti di Dario Rollo e della lista civica Valori e Impegno Civico. La situazione politica locale sta cambiando di continuo, con un aumento del sostegno pubblico verso questa figura e il gruppo di riferimento. Questa dinamica potrebbe influenzare gli equilibri delle alleanze in vista del voto.

CASCINA – A Cascina il quadro politico in vista delle prossime amministrative sembra evolversi settimana dopo settimana, e uno degli elementi più evidenti è la crescita del consenso attorno a Dario Rollo e alla lista civica Valori e Impegno Civico. Una dinamica che sta modificando gli equilibri del centrodestra locale e che, indirettamente, potrebbe favorire il Partito Democratico guidato dal sindaco uscente Michelangelo Betti. Rollo, ex vicesindaco e già figura centrale dell’amministrazione cascinese negli anni passati, sta costruendo una campagna fortemente radicata sul territorio, puntando su temi concreti come sicurezza, manutenzione urbana, qualità della vita e rapporto diretto con i cittadini.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Cascina, il consenso di Rollo cresce e il Pd può approfittarne

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