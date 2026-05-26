Forza Italia ha espresso sostegno al nucleare, sottolineando la possibilità di sviluppare una filiera industriale di grandi proporzioni. Si evidenzia la necessità di accelerare il ritorno all’energia nucleare, considerata essenziale per garantire una fornitura di corrente di continuità senza emissioni di gas serra. Le fonti rinnovabili, pur essendo importanti, non sono ritenute sufficienti da sole per coprire il fabbisogno energetico.

"Dobbiamo poi accelerare il ritorno al nucleare. Serve la corrente di continuità a zero emissioni che le rinnovabili, pur necessarie, non possono garantire. Continuare a sostenere che il nucleare sia inutile perché servono 10-15 anni per attivarlo è falso". Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, nella relazione all'assemblea 2026 aggiungendo che "inutile è ogni anno, ogni mese, che si perde". "Per questo abbiamo apprezzato molto che il Presidente del Consiglio abbia dichiarato di voler accelerare in Parlamento l'iter delle misure necessarie al ritorno al nucleare. Ci auguriamo che tutti i partiti, in modo responsabile, sostengano l'avvio più veloce possibile della sperimentazione sul nucleare, perché è una scelta fondamentale per dare al nostro Paese l'autonomia energetica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Casasco, "da Forza Italia sostegno al nucleare. Filiera potenzialmente enorme"

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