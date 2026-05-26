Casalino a Ceglie | non vince il seggio ma ottiene il badge M5S

Notizia in breve

A Ceglie, il candidato ha perso il seggio alle elezioni, ma ha ottenuto il badge del Movimento 5 Stelle. La candidata che ha superato il candidato nel voto ha ottenuto il mandato elettorale. Non ci sono stati vincitori di seggio, ma il badge garantisce comunque una posizione di rappresentanza all’interno del Movimento. La situazione evidenzia come un risultato elettorale possa portare a un vantaggio diverso rispetto alla conquista del seggio.