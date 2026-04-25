Italia Mondiale Caressa | Credo che abbiano fatto bene i vertici del CONI Abodi e tutti quelli che hanno parlato a dire che preferirebbero non essere ripescati

Nel suo ultimo video su YouTube, Fabio Caressa ha commentato le dichiarazioni di alcuni rappresentanti del CONI e di Abodi riguardo alla possibilità di essere ripescati per il Mondiale. Caressa ha affermato di ritenere che abbia fatto bene chi ha espresso la preferenza di non essere ripescato. Le sue parole si sono concentrate sui commenti di figure del mondo calcistico legate alla partecipazione alla competizione internazionale.

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