Casa Riformista festeggia l’elezione di Nello Pizza | Determinante il nostro contributo per il successo al primo turno

Casa Riformista celebra l’elezione di Nello Pizza come sindaco di Avellino, sottolineando il ruolo decisivo del proprio contributo nel successo al primo turno. La formazione politica esprime soddisfazione per il risultato ottenuto e ringrazia i propri sostenitori e alleati per il supporto durante la campagna elettorale. La vittoria avviene senza bisogno di ballottaggio, confermando la forte presenza di Casa Riformista nel panorama politico locale.

Avellino. Casa Riformista accoglie con grande entusiasmo la vittoria al primo turno del neo-eletto sindaco Nello Pizza. Un risultato di rilievo, frutto di un lavoro corale che ha saputo intercettare e interpretare con chiarezza la domanda di cambiamento della città.Il consigliere regionale Enzo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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