FOTO Il Pd con Pizza fa il pienone e punta all’elezione al primo turno

Nella giornata di ieri, il Partito Democratico ha registrato un'affluenza significativa durante le operazioni di voto, con il segretario regionale e altri esponenti presenti sul territorio. La partecipazione alle urne si è concentrata principalmente nelle zone centrali, dove si sono svolte diverse iniziative pubbliche. La campagna elettorale si è conclusa con il tentativo di conquistare il primo turno delle elezioni, puntando a migliorare i risultati ottenuti nelle consultazioni precedenti.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è il segretario regionale del Pd, Piero De Luca, c’è il consigliere regionale dem Maurizio Petracca, c’è la storica guardia Pd con Rosetta D’Amelio ed Enzo De Luca, c’è il segretario provinciale Marco Santo Alaia, c’è il candidato sindaco del campo largo, Nello Pizza, ma soprattutto ci sono i 32 candidati della lista trainante della coalzione, il Partito Democratico. Bagno di folla per la presentazione della coalizione all’ex Carcere Borbonico che cerca di difendere i cambi di casacca di molti ex consiglieri comunali, oggi approdati nel campo largo sperando in una seggiola in Consiglio: “ Non portatori di voti, ma persone serie.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Il Pd con Pizza fa il pienone e punta all’elezione al primo turno Notizie correlate Sprint finale: i “sostenitori” di Pizza tentano l’affondo al primo turnoTempo di lettura: 2 minutiA meno di 48 ore dalla scadenza per la presentazione delle liste, il quadro delle elezioni amministrative di Avellino entra... Benevento-Cosenza, boom nel primo giorno di prevendita: si punta al pienoneTempo di lettura: 2 minutiA prescindere se sarà festa o meno, aspetto che dipende anche dal risultato del Catania sabato a Latina, è stata subito...