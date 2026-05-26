Casa di Comunità di Bibbiena Tomasi e Veneri portano il caso in Regione

Il portavoce dell’opposizione in Consiglio regionale ha presentato un'interrogazione riguardante la Casa di Comunità di Bibbiena, evidenziando le criticità nelle aree interne del Casentino. La questione deriva da un sopralluogo effettuato nelle settimane scorse, durante il quale sono state riscontrate problematiche legate ai servizi sanitari offerti. La richiesta è stata presentata alla Regione per ottenere chiarimenti e possibili interventi sulla situazione.

Dopo il sopralluogo nel Casentino delle scorse settimane, il Portavoce dell’opposizione in Consiglio regionale, Alessandro Tomasi, porta in Regione la questione della Casa di Comunità di Bibbiena e le criticità di queste aree interne sul fronte sanitario. “Finora il presidente Giani si è. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Veneri (Fdi): “Le assunzioni programmate dalla Regione saranno sufficienti per case e ospedali di comunità?"Un rappresentante di un partito politico ha chiesto se le assunzioni previste dalla Regione saranno sufficienti per rendere operative le case e gli...

Sanità, Veneri (Fdi): “Le assunzioni programmate dalla Regione saranno sufficienti a rendere operative case e ospedali di comunità dell’Asl Toscana Sud Est?”Un rappresentante di Fratelli d’Italia ha presentato un’interrogazione riguardante le assunzioni previste dalla Regione per le strutture sanitarie...

Temi più discussi: Inaugurata la Casa della Comunità di Trento nord; Sanità, inaugurate tre nuove Case di Comunità: Boccea, Coppedè e Cassia; Aprirà entro giugno la Casa di comunità di viale Europa a Firenze; Sorbolo Mezzani, mercoledì 20 maggio apre la nuova Casa della Comunità con più servizi e assistenza territoriale potenziata.

Italia – Gli Amici di Don Bosco di Malta e la Comunità della Missione di Don Bosco fondano una nuova casa di formazione per ragazze in difficoltà in Madagascar infoans.org/sezioni/notizi… x.com

Lingua più parlata a casa negli Stati Uniti, in Canada e in Messico reddit

Operativa la Casa di Comunità di Limena. Fimmg Padova: Bisogna accelerare, il 30 giugno è vicinoLa federazione italiana dei medici di medicina generale esprime preoccupazione per la condizione di incertezza che ancora caratterizza l'avvio delle strutture entro la fine del prossimo mese ... padovaoggi.it

Nuova Casa di comunità: se ne parla in un incontro di Cna PensionatiCna Pensionati di Grosseto organizza un incontro sulla nuova casa di comunità di Castel del Piano. Il programma. grossetonotizie.com