Veneri Fdi | Le assunzioni programmate dalla Regione saranno sufficienti per case e ospedali di comunità?

Un rappresentante di un partito politico ha chiesto se le assunzioni previste dalla Regione saranno sufficienti per rendere operative le case e gli ospedali di comunità dell’Asl Toscana Sud Est. La richiesta si concentra sulla copertura del personale necessario per avviare i servizi previsti nelle strutture sanitarie della zona. La questione è stata sollevata durante un intervento in un’assemblea pubblica dedicata alla sanità locale.

“Vogliamo sapere se le assunzioni programmate dalla Regione saranno sufficienti a rendere operative le case e gli ospedali di comunità dell’Asl Toscana Sud Est. Così come chiediamo come la Giunta regionale intenda distribuire sul territorio i 113 infermieri e i 69 operatori socio-sanitari neo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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