Provinciali Marco Alaia | Il M5S ha rifiutato l' ipotesi di candidare un proprio esponente ora al lavoro per una soluzione condivisa
Il Partito Democratico ha dichiarato di aver offerto la propria disponibilità a sostenere una candidatura per la Presidenza della Provincia di Avellino, in un clima di collaborazione tra le forze del campo progressista. Marco Alaia, rappresentante provinciale del Movimento 5 Stelle, ha riferito che il partito ha rifiutato l’ipotesi di proporre un proprio candidato e ora si sta lavorando per trovare una soluzione condivisa.
«Nello spirito di coalizione che deve sempre caratterizzare il confronto tra le forze politiche del campo progressista, il Partito Democratico aveva manifestato, con generosità e senso di responsabilità, la disponibilità a sostenere una candidatura alla Presidenza della Provincia di Avellino.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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