Provinciali Marco Alaia | Il M5S ha rifiutato l' ipotesi di candidare un proprio esponente ora al lavoro per una soluzione condivisa

Il Partito Democratico ha dichiarato di aver offerto la propria disponibilità a sostenere una candidatura per la Presidenza della Provincia di Avellino, in un clima di collaborazione tra le forze del campo progressista. Marco Alaia, rappresentante provinciale del Movimento 5 Stelle, ha riferito che il partito ha rifiutato l’ipotesi di proporre un proprio candidato e ora si sta lavorando per trovare una soluzione condivisa.

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