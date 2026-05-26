Casa Abis, noto gruppo di influencer, ha rifiutato un'offerta per partecipare al Grande Fratello, preferendo concentrarsi sui propri progetti. Hanno accumulato oltre due milioni di follower sui social e i loro spettacoli teatrali sono stati tutti sold out. La loro popolarità si basa su contenuti che li hanno portati a un pubblico molto ampio e fedele.

Quello di Casa Abis è un vero e proprio fenomeno: oltre due milioni di follower sui social e teatri sold out per i loro spettacoli. Coppia sul web e nella vita, Gabriele Abis e Stella Falchi hanno ottenuto un grande successo grazie al racconto delle loro beghe familiari. Un percorso che ha portato la coppia ad avere più di due milioni di follower tra TikTok e Instagram e a girare l’Italia con il loro spettacolo Ancora in due. Sposati dal 2020, i due scherzano a Il Messaggero: “Siamo i Me contro Te con il mutuo”. E sulla solidità del loro rapporto dichiarano: “Crediamo che condividere passioni e avere obiettivi comuni sia la base della coppia. Vogliamo amarci e continuare a farlo alimentando così la nostra passione. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Casa Abis: “Siamo i Me contro te col mutuo. Ci hanno offerto il Grande Fratello, abbiamo rifiutato”

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