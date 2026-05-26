Un uomo è stato ferito da un dardo e trasportato in ospedale a Bergamo. La vittima conosceva l’aggressore, che è stato fermato poche ore dopo l’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore ha aperto il finestrino dell’auto e ha colpito la vittima con un dardo. Non ci sono conferme sull’eventuale natura dell’agguato. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le modalità dell’accaduto.

È stato rintracciato nella serata del 26 maggio dai carabinieri l'uomo che poche ore prima a Carvico aveva ferito con una fiocina da pesca, da un'auto in transito, un pedone di 59 anni nel parcheggio di un supermercato., Restano ancora avvolte nel mistero le circostanze e le cause della surreale aggressione avvenuta all'esterno di un supermercato della Bergamasca. Come ricostruito dai carabinieri sulla base delle testimonianze raccolte, il colpo è stato sparato da un uomo a bordo di un'auto in transito. Nel bar del supermercato il 59enne aveva appena pranzato con un'amica e i due stavano tornando alla loro vettura posteggiata nel parcheggio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bergamo, colpito da un dardo: conosceva l'aggressore fermato dopo poche ore dopo

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