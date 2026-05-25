La Guardia di Finanza ha condotto un’operazione tra Anzio e Nettuno, portando all’iscrizione nel registro degli indagati di 17 persone. Le indagini riguardano truffe online nel settore delle case vacanze e il riciclaggio di denaro, con l’accusa di aver clonata carte di pagamento. L’attività investigativa ha svelato un sistema illecito che coinvolge vari soggetti, senza che siano stati ancora rese note le specifiche modalità delle frodi.

Diciasette persone indagate a seguito di una vasta operazione della Guardia di Finanza, che ha portato all’esecuzione di misure cautelari per associazione a delinquere, utilizzo di carte di credito clonate, truffa e autoriciclaggio tra Anzio e Nettuno. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri, è stata condotta tra il 2022 e il 2025 e ha permesso di smantellare un sodalizio criminale responsabile di oltre 1.600 truffe ai danni di cittadini italiani e stranieri, per un totale di circa 575 mila euro. Le indagini e le misure cautelari Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Anzio e Nettuno, maxi truffa sulle case vacanze con le carte clonate: 17 indagati

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Smantellato sodalizio di truffe online tra Anzio e Nettuno. 17 indagati

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