Carta d' identità elettronica al mercato San Teodoro | da fine maggio solo su prenotazione

Notizia in breve

A partire dal prossimo fine settimana, il rilascio delle carte d'identità elettroniche presso l’identity point del Mercato di San Teodoro a Roma sarà possibile esclusivamente tramite prenotazione. La misura entrerà in vigore da fine maggio e riguarda tutti gli utenti che si presenteranno per ottenere il documento. La prenotazione può essere effettuata in anticipo, e senza questa non sarà possibile ricevere il servizio presso il punto di rilascio.