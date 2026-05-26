Carta d' identità elettronica al mercato San Teodoro | da fine maggio solo su prenotazione
A partire dal prossimo fine settimana, il rilascio delle carte d'identità elettroniche presso l’identity point del Mercato di San Teodoro a Roma sarà possibile esclusivamente tramite prenotazione. La misura entrerà in vigore da fine maggio e riguarda tutti gli utenti che si presenteranno per ottenere il documento. La prenotazione può essere effettuata in anticipo, e senza questa non sarà possibile ricevere il servizio presso il punto di rilascio.
Dal prossimo weekend, il rilascio della carta d'identità elettronica presso l'identity point del Mercato di San Teodoro a Roma sarà accessibile solo su prenotazione. Il cambiamento, annunciato dall'assessorato ai Servizi delegati di Roma Capitale, entrerà in vigore sabato 30 e domenica 31 maggio. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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