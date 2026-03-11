Carta d’identità elettronica Roma chiede correttivi alla piattaforma di prenotazione Intanto proseguono gli open day

Roma Capitale ha richiesto ufficialmente correzioni alla piattaforma nazionale dedicata alle prenotazioni per la Carta d’identità elettronica. Nel frattempo, gli open day per il rilascio della CIE continuano regolarmente in diverse sedi della città. La questione delle migliorie tecniche rimane al centro delle attività, mentre i cittadini si recano alle postazioni per completare le pratiche.

Roma Capitale torna a chiedere interventi tecnici sulla piattaforma nazionale utilizzata per prenotare gli appuntamenti per la Carta d’identità elettronica (CIE). La richiesta arriva dopo le difficoltà segnalate da molti cittadini e le polemiche sulla presenza di agenzie private che offrirebbero appuntamenti a pagamento. L’assessorato alle Periferie e ai Servizi delegati chiarisce che il sistema di prenotazione non è gestito dal Comune ma dalla piattaforma nazionale Agenda CIE, sotto la responsabilità del Ministero dell’Interno. Nonostante ciò, l’amministrazione capitolina ha segnalato alcune criticità tecniche che potrebbero ridurre la reale disponibilità degli appuntamenti. 🔗 Leggi su Funweek.it

