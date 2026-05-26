CarroBestiame in concerto al Lumen
Il gruppo umbro CarroBestiame terrà un concerto domenica 31 maggio al Lumen di Firenze per presentare il loro nuovo album intitolato “Nel tempo in cui le cose erano fatte per durare”.
“Nel tempo in cui le cose erano fatte per durare” è il titolo del nuovo album della band umbra CarroBestiame, che presenteranno dal vivo domenica 31 maggio al Lumen di Firenze.A un anno dall’EP “Venivo dal letame” e da due dal primo album “In fondo al lago”, la formazione che mescola folk pop e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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