“Nel tempo in cui le cose erano fatte per durare” è il titolo del nuovo album della band umbra CarroBestiame, che presenteranno dal vivo domenica 31 maggio al Lumen di Firenze.A un anno dall’EP “Venivo dal letame” e da due dal primo album “In fondo al lago”, la formazione che mescola folk pop e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Si parla di: CarroBestiame in concerto al Lumen - Laboratorio Urbano Mensola di Firenze.

Il viaggio dei CarroBestiame tra folk e pop nel nuovo albumIl viaggio dei CarroBestiame tra folk e pop nel nuovo album Nel tempo in cui le cose erano fatte per durare disponibile online. corrierenazionale.it

CarroBestiame, esce Nel tempo in cui le cose erano fatte per durareRoma, 8 mag. (askanews) - Nel tempo in cui le cose erano fatte per durare è il titolo del nuovo album della band umbra CarroBestiame - di cui askanews pubblica un estratto del brano Venivo dal ... quotidiano.net