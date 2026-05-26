CarroBestiame in concerto al Lumen

Da firenzetoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il gruppo umbro CarroBestiame terrà un concerto domenica 31 maggio al Lumen di Firenze per presentare il loro nuovo album intitolato “Nel tempo in cui le cose erano fatte per durare”.

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“Nel tempo in cui le cose erano fatte per durare” è il titolo del nuovo album della band umbra CarroBestiame, che presenteranno dal vivo domenica 31 maggio al Lumen di Firenze.A un anno dall’EP “Venivo dal letame” e da due dal primo album “In fondo al lago”, la formazione che mescola folk pop e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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