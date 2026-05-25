CarroBestiame in concerto a Firenze folk pop dal vivo al Lumen

La band umbra CarroBestiame si esibirà dal vivo domenica 31 maggio al Lumen di Firenze. La serata sarà dedicata alla presentazione del loro nuovo album intitolato “Nel tempo in cui le cose erano fatte per durare”. La band propone un mix di folk e pop, esibendosi in concerto nel locale fiorentino.

“Nel tempo in cui le cose erano fatte per durare” è il titolo del nuovo album della band umbra CarroBestiame, che presenteranno dal vivo domenica 31 maggio al Lumen di Firenze. A un anno dall’EP “Venivo dal letame” e da due dal primo album “In fondo al lago”, la formazione che mescola folk pop e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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