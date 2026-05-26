Caro Napolista il tuo risultatismo arranca Il giochismo di noi tifosotti domina presto anche a Napoli

Da ilnapolista.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il testo riporta che il movimento dei tifosi più appassionati, definiti “tifosotti”, sta incontrando difficoltà nel mantenere la propria posizione, con il loro approccio, definito “risultatismo”, che fatica a sostenere la propria influenza. La linea di pensiero che sostiene questa posizione, associata anche a una preferenza per l’allenatore Conte, ha subito alcuni contrasti recenti.

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Il riscatto dei “tifosotti” Caro direttore, La linea pro-risultatisti e pro-Conte ha subito, in questi giorni, degli smacchi. Il “sapiente” Allegri ha fallito gli obiettivi ed è stato cacciato (il Milan rinsavito NON se lo tiene), mentre il “presuntuoso” Fabregas va in Champions nientemeno che con il Como! (il Como abballa.eccome!). Tutti ora sembrano cercare i tecnici che praticano il giochismo. Tutti ora sembrano cercare i tecnici “giochisti” Italiano, Grosso,.ci potrebbero essere invece tempi un po’ più difficili per i risultatisti Allegri e forse anche Conte? Vedremo. Allegri comunque lo vedrei bene in Nazionale, perché lì non devi tanto allenare, ma piuttosto selezionare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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