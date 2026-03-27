Sedici anni di Napolista il napoletano può anche viaggiare

Dopo sedici anni di pubblicazione, Napolista festeggia il suo anniversario. Il giornale, dedicato alla città di Napoli, si può considerare ormai vicino alla maggiore età. La sua attività si svolge da più di un decennio, offrendo notizie e commenti sulla realtà locale. La frase finale suggerisce che, in alcuni Paesi, il giornale potrebbe anche avere diritto di voto.

Sedici anni di Napolista. Un giornale ormai quasi maggiorenne. In alcuni Paesi potrebbe persino votare. Non in Italia. Una sfida editoriale complessa: avere Napoli nella testata e affermare il principio che Napoli non è un luogo dove si parla unicamente di sé ma può essere anche un osservatorio, una piattaforma da cui guardare gli altri. È stato ed è il principio di questa testata: sfidare l’assunto che tifosi eo appassionati di calcio (e sport) ragionino a senso unico, solo in favore della propria terra. E farlo in un tempo in cui la faziosità e l’adesione sono caratteristiche ritenute indispensabili all’identificazione, al pari di codice fiscale e gruppo sanguigno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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