Per ‘campo largo’ Meloni arranca | Tra poco tocca a noi

Nelle ultime ore nel campo largo si registrano segnali di difficoltà, con alcune fonti che indicano che il movimento sta incontrando ostacoli nel mantenere la coesione. Le dichiarazioni di qualche rappresentante suggeriscono che si avvicina il momento di un intervento decisivo, mentre i partecipanti sono pronti a intervenire. La situazione sembra attraversare una fase di tensione, con le parti che cercano di trovare una strategia comune.

Roma, 9 apr. (askanews) – Erano pronti a qualche colpo di teatro, nel campo largo, la scelta di Giorgia Meloni di presentarsi in aula per un’informativa era stata letta come l’annuncio di una controffensiva della premier – che poteva prendere la forma di un’accelerazione verso il voto o quella di un rilancio politico – ma i leader del centrosinistra sono rimasti sorpresi quando hanno ascoltato quei 50 minuti di intervento. La conclusione è comune: la Meloni è in affanno, “ha perso il tocco”, come dice più di un parlamentare e l’unica incognita sarà capire se davvero riuscirà a tirare avanti fino alla fine della legislatura con un quadro economico e internazionale come questo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Campo largo, Noi di Centro: “Guardiamo con rispetto al dibattito interno al Pd, noi traino politico e numerico della coalizione”Tempo di lettura: 2 minuti“Guardiamo con rispetto al dibattito interno al Partito democratico.

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Quattro anni di governo Meloni: avevano i numeri per fare tutto e non hanno fatto nulla per migliorare la vita degli Italiani. - facebook.com facebook

Giorgia Meloni può continuare a far finta di niente. E tenersi stretta la poltrona. Ma la sua esperienza di governo si è conclusa lo scorso 23 marzo con la pesante sconfitta al referendum costituzionale. Dopo quattro anni di promesse mancate, il suo governo im x.com