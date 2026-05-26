L’amministratore delegato del club ha dichiarato di non aver mai avuto conversazioni con l’Inter riguardo al difensore Muharemovic. Non ci sono trattative in corso tra le due società per questo giocatore. Le voci di mercato che circolano non trovano riscontro nelle comunicazioni ufficiali del club. La situazione rimane senza novità fino a ulteriori sviluppi.

di Alberto Petrosilli L’AD neroverde Carnevali fa chiarezza sulle voci di mercato attorno al difensore Muharemovic: nessun contatto al momento con l’Inter. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del futuro di Muharemovic, accostato nelle ultime settimane anche all’Inter. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter PAROLE – « Muharemovic? E’ chiaro che il mercato italiano è differente da quello inglese. E’ una valutazione. Ad oggi non c’è nulla di concreto per il concreto, sento parlare molto di Inter ma con l’Inter non abbiamo mai parlato di Muharemovic. Ci può essere qualcosa all’estero, ha fatto molto bene, non ci sono tanti giocatori con le sue caratteristiche. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Carnevali frena: «Mai parlato con l’Inter di Muharemovic»

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Carnevali frena su Muharemovic: Al momento nessuna trattativa con lInter

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