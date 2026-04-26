Sassuolo Carnevali cambia le carte in tavola | Non è detto che dobbiamo cedere Muharemovic con alcuni club non abbiamo ancora parlato! Grosso può ambire a grandi club

Prima della partita tra Fiorentina e Sassuolo, il direttore generale del club ha dichiarato che non è ancora scontato cedere il difensore Muharemovic, sottolineando che alcuni club non hanno ancora avviato trattative. Ha anche affermato che l’allenatore può puntare a trasferimenti di livello superiore. Le sue parole sono state pronunciate durante un’intervista trasmessa da DAZN, in vista della 34ª giornata di Serie A 202526.