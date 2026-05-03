Carnevali prima di Sassuolo Milan | Koné? Mai parlato coi rossoneri né con l’Inter ci sono richieste dall’estero

L’amministratore delegato del Sassuolo ha dichiarato che non ha mai avuto contatti con il Milan o l’Inter riguardo al giocatore Koné. Ha inoltre confermato che ci sono richieste di trasferimento provenienti dall’estero. La dichiarazione è arrivata poco prima di un evento legato alla squadra. Non sono state fornite ulteriori informazioni su eventuali trattative o dettagli sulle richieste straniere.

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