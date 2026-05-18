Tredici sindaci in piazza per Gattinoni | Lecco è il cuore di un territorio più ampio

Sabato, tredici sindaci e amministratori locali si sono riuniti in piazza Stoppani, a Lecco, per mostrare il loro sostegno alla candidatura di Mauro Gattinoni alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio. La partecipazione ha visto coinvolti rappresentanti di diverse aree del territorio, che si sono raccolti nella centrale piazza della città. L’evento si è svolto in un contesto pubblico, con alcuni interventi di presentazione e appelli all’unità politica.

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Tredici sindaci e amministratori del territorio si sono ritrovati sabato nella splendida cornice di piazza Stoppani, a Lecco, per sostenere la candidatura di Mauro Gattinoni sindaco in vista del voto del 24 e 25 maggio.All'iniziativa hanno preso parte Mattia Salvioni, sindaco di Merate; Cesare. 🔗 Leggi su Leccotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Lecco 2031. I sindaci del territorio per Mauro Gattinoni"Continuano in città gli eventi elettorali in vista del voto del 24 e 25 maggio, un appuntamento verità sempre più vicino. Pd Lecco: Gattinoni guida 32 candidati verso il futuroLa presentazione della lista del Partito Democratico per le elezioni comunali di Lecco, fissate per il 24 e il 25 maggio, si è svolta questa mattina... Comunali: in Irpinia centomila elettori per eleggere tredici sindaciSono ufficialmente poco più di 100 mila gli elettori dei tredici comuni della provincia di Avellino chiamati al voto del 24 e 25 maggio per eleggere, nelle 136 sezioni elettorali, altrettanti sindaci ... ansa.it