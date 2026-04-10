Tre chili di cocaina e 474mila km sulle strade | i numeri che raccontano la Lecco ' invisibile'

Durante il 2025, la Questura di Lecco ha sequestrato tre chili di cocaina e ha percorso circa 474mila chilometri nelle operazioni di contrasto allo spaccio e al crimine. Mentre nel teatro locale si celebravano premi e si ascoltavano spettacoli, in una sala adiacente si svolgeva un’attività silenziosa, fatta di controlli e operazioni di ricerca, che ha caratterizzato le attività quotidiane della polizia nella zona.

Mentre il Teatro della Società applaudiva i premiati e Maria Amelia Monti strappava qualche risata alla platea, nella sala adiacente i numeri raccontavano un'altra storia: quella silenziosa, quotidiana e spesso notturna del lavoro della Questura di Lecco nel corso del 2025. Dati presentati oggi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it 142 patenti sospese, via XI Febbraio la più pericolosa: un anno sulle strade di LeccoLecco conferma di essere una città più sicura sulle strade: per il secondo anno consecutivo non si registrano incidenti mortali, mentre calano anche... Autostrada A25, fermati senza patente con oltre tre chili di cocainaL'Aquila - Controllo della Polizia stradale vicino Manoppello: due giovani arrestati in flagranza dopo il ritrovamento di droga nascosta nell’auto... Argomenti più discussi: Ariano Irpino, oltre tre chili di cocaina in auto: arrestato dalla Guardia di Finanza; Scoperti 400 kg di coca in tre operazioni a Gioia Tauro; Avevano 5,3 chili di cocaina in auto, due arresti nel Catanese; A processo per il maxi-sequestro di Capolago. Messina, Pesce senza tracciabilità su tre furgoni: sequestrati 400 chili e multate tre aziende #sequestropescenontracciabile - facebook.com facebook