Da sabato 23 maggio, il nuovo ufficio postale di Carlantino è aperto e funzionante. L’edificio è stato ristrutturato per essere accessibile anche alle persone con disabilità, eliminando barriere architettoniche. L’apertura si è svolta senza eventi pubblici, con un servizio regolare per i cittadini. L’ufficio sostituisce quello precedente, ora chiuso, e garantisce servizi postali alla comunità locale. La struttura rimane aperta durante i normali orari di attività.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Carlantino: Da sabato 23 maggio, è finalmente operativo il nuovo ufficio postale di Carlantino. Ubicato nei locali comunali al civico 214A di Corso Europa, la via principale del paese, dopo i lavori di riqualificazione è ora accessibile al 100% a tutti gli utenti, anche alle persone con disabilità, grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche che ne limitavano la fruibilità. “Siamo davvero felici”, ha dichiarato Graziano Coscia (foto accanto, ndr.) sindaco di Carlantino. “Prima d’oggi, e per ben 46 anni dall’istituzione del presidio di servizio, per le persone con gravi difficoltà motorie raggiungere l’ufficio postale, potervi accedere e fruire dei suoi servizi era estremamente difficile e, in alcuni casi, impossibile. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Carlantino: nuovo ufficio postale libero dalle barriere architettoniche Operativo da alcuni giorni

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