Castelnuovo Rangone torna operativo l' ufficio postale in piazza Brodolini

A Castelnuovo Rangone, l'ufficio postale di piazza Brodolini riapre al pubblico dopo un intervento di ristrutturazione. I lavori sono stati effettuati all’interno della sede, situata al numero 5C, con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e la sicurezza sia per i clienti che per il personale. La riapertura è prevista per mercoledì 8 aprile, e l’ufficio sarà di nuovo operativo nella sua posizione abituale.

Durante il periodo dell'intervento, l'Azienda ha garantito la continuità dei servizi postali e finanziari all'interno dell'ufficio di Montale Rangone. L'ufficio postale di Castelnuovo Rangone è aperto dal lunedì al venerdì e il sabato con il consueto orario. ModenaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Pasqua, agriturismi modenesi sold-out. Coldiretti: "Molti prenotati già da tempo" . 🔗 Leggi su Modenatoday.it Baiano, torna operativo l'ufficio postaleL’ufficio postale di Baiano riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis. Castelvetere sul Calore, torna operativo l'ufficio postaleL’ufficio postale di Castelvetere Sul Calore riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis. Castelnuovo Rangone celebra i suoi mille anniMartedì inizia un ciclo di iniziative che proseguiranno per tutto l’anno. Primo appuntamento un convegno con l’archeologo Donato Labate. Da martedì, prenderanno il via a Castelnuovo Rangone una serie ... ilrestodelcarlino.it Castelnuovo Rangone, convegno per il millenarioUn convegno dedicato alla storia del territorio dalle tracce lasciate da fonti archeologiche, artistiche e archivistiche, per celebrare il millenario della prima attestazione documentaria di Castro No ... sassuolo2000.it