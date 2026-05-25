Carlantino ecco il nuovo Ufficio Postale libero dalle barriere architettoniche
Da sabato 23 maggio è aperto il nuovo ufficio postale di Carlantino, situato nei locali comunali di Corso Europa, al civico 214A. Dopo i lavori di riqualificazione, l’edificio è accessibile al 100% e privo di barriere architettoniche, consentendo l’accesso anche a persone con disabilità.
Da sabato 23 maggio, è finalmente operativo il nuovo ufficio postale di Carlantino. Ubicato nei locali comunali al civico 214A di Corso Europa, la via principale del paese, dopo i lavori di riqualificazione è ora accessibile al 100% a tutti gli utenti, anche alle persone con disabilità, grazie. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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