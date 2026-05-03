Con la fascia tricolore sulle brandine, in una tenda davanti all’ ospedale "Pacini" di San Marcello per salvarlo dal declassamento. E’ così che hanno trascorso la notte del 1 maggio i quattro sindaci della montagna: Luca Marmo (San Marcello Piteglio), Gabriele Bacci (Abetone Cutigliano), Marco Breschi (Sambuca Pistoiese) e Federico Bruschi (Marliana). Una testimonianza concreta di vicinanza alla battaglia per la difesa del ‘Pacini’ che da 13 anni l’associazione Zeno Colò porta avanti. Gli otto giorni di presidio davanti all’ingresso dell’ospedale Pacini hanno rappresentato un momento per ritrovare e rafforzare una comunità: quella della montagna pistoiese.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sit in di protesta in tenda. I sindaci dormono insieme per difendere l’ospedale

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