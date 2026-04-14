Sicilia in ginocchio | blocco dei camion e rischio carenza alimentare

In Sicilia, un blocco dei trasporti su gomma è stato avviato e durerà cinque giorni. La misura coinvolge i camion e sta creando difficoltà nella distribuzione di beni alimentari nei negozi. Questa interruzione sta causando un aumento dei prezzi di generi di prima necessità e preoccupa per una possibile carenza di prodotti negli scaffali. La situazione sta avendo ripercussioni sulla disponibilità di alimenti per i cittadini dell’isola.

L’economia siciliana affronta una sfida logistica senza precedenti con l’avvio di un blocco dei trasporti su gomma che durerà cinque giorni, mettendo a rischio la disponibilità di beni alimentari nei punti vendita e provocando un aumento dei costi per i prodotti essenziali. La protesta degli autotrasportatori dell’isola si inserisce in un quadro di forte pressione economica, aggravato dai prezzi del carburante che in Sicilia risultano superiori rispetto alla media nazionale. Le criticità strutturali e le richieste ai vertici istituzionali. Anthony Barbagallo, segretario regionale del Pd in Sicilia, ha espresso la necessità di ottenere risposte tempestive da parte delle autorità competenti, citando sia il ministro Salvini che il presidente della Regione Schifani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia in ginocchio: blocco dei camion e rischio carenza alimentare Il blocco di Hormuz, un rischio alimentareGuerra Non solo petrolio: lo Stretto di Hormuz è il cuore pulsante (e fragile) dell'economia mondiale. Leggi anche: Maxi furto di KitKat: sparito un camion con dentro 400mila barrette. La Nestlè: “Rischio carenza nei negozi” Si parla di: Caro gasolio, in Sicilia scatta la serrata dei Tir: Presto scaffali vuoti. Adesione al 90%. Sicilia, tir fermi e merci bloccate nei porti: incubo scaffali vuotiCATANIA – Sicilia, gli autotrasportatori hanno bloccato le merci nei porti. Tir e container fermi, piazzali desolati e scaffali della grande distribuzione che rischiano di restare vuoti se, come spieg ... livesicilia.it Maltempo mette in ginocchio Sicilia e Calabria: a Palermo decine di automobilisti bloccati in macchinaIl maltempo ha colpito Sicilia e Calabria con piogge torrenziali che hanno bloccato in auto decine di automobilisti a Palermo. In Calabria i vigili del fuoco sono stati costretti a effettuare oltre 30 ... fanpage.it