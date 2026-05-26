Caregiver familiari il Comune di Perugia li equipara ai lavoratori

Il consiglio comunale di Perugia ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che riconosce i caregiver familiari come lavoratori. La proposta, presentata da un consigliere di Fratelli d’Italia, sostiene l'importanza del lavoro di cura svolto in ambito familiare e propone misure per valorizzarlo. La decisione rappresenta un passo formale verso il riconoscimento ufficiale di questa figura.

Un segnale politico forte e trasversale, quello che ha voluto dare il consiglio comunale di Perugia, approvando all'unanimità un ordine del giorno presentato dal consigliere di Fratelli d'Italia Nicola Volpi, dedicato al riconoscimento del lavoro di cura familiare e alla valorizzazione della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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