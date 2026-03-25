Truffa Gratta e Vinci a Roma | lavoratori scoprono biglietti vincenti e li fanno comprare ai familiari

A Roma, cinque ex dipendenti di una società di Gratta e Vinci sono stati coinvolti in un’indagine per aver sviluppato un software che individuava biglietti vincenti e le ricevitorie associate. Secondo le accuse, il gruppo avrebbe utilizzato questa tecnologia per indirizzare amici e parenti all’acquisto di biglietti vincenti, facilitando così le vincite fraudolente. L’indagine è in corso e riguarda anche il ruolo delle ricevitorie coinvolte.

Cinque ex dipendenti della società di Gratta e Vinci creato un software per rintracciare biglietti vincenti e le rispettive ricevitorie: è lì che avrebbero indirizzavano amici e parenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Gratta e Vinci, truffa da 25 milioni: 5 dipendenti conoscevano i biglietti vincenti (in anticipo) e li facevano acquistare da parenti e amici - facebook.com facebook