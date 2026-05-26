Un carcere ha avviato un progetto di zooarteterapia, un’attività che combina l’arte e il contatto con gli animali, con l’obiettivo di favorire il reinserimento sociale dei detenuti. I partecipanti coinvolti lavorano con animali e materiali artistici, creando un percorso che mira a migliorare il benessere e le competenze personali. L’iniziativa si inserisce in un’idea di riabilitazione più ampia, che va oltre la semplice detenzione.

Il carcere non deve essere un percorso esclusivamente punitivo, ma uno spazio dove attivare percorsi di cura e trasformazione. Proprio la funzione rieducativa della pena e il reinserimento sociale del detenuto saranno al centro del convegno ‘Muso a muso con il futuro: l’integrazione sociosanitaria in carcere’, in programma il 28 maggio a Napoli, al Dipartimento di Medicina veterinaria della Federico II. Un evento in cui l’approccio al reinserimento è mediato dagli animali e dall’arte. La zooarteterapia in carcere. Saranno i laboratori di zooarteterapia, in particolare, al centro dell’iniziativa. Un metodo che “abbina il contatto con gli animali e l’arteterapia per sostenere il benessere emotivo delle persone detenute”, spiega Maria Teresa Corvino, dirigente psicologo dell’Area di coordinamento per la Sanità penitenziaria dell’Asl Caserta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Carcere, zooarteterapia per favorire il reinserimento sociale

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