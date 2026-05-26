Carcere e reinserimento a Napoli il convegno sulla zooarteterapia

A Napoli si è svolto un convegno dedicato alla zooarteterapia nel contesto carcerario. L’evento ha discusso come il carcere possa essere un luogo di cura e ricostruzione personale, oltre che di detenzione. È stato analizzato il ruolo della zooarteterapia come strumento di supporto per il reinserimento dei detenuti. La discussione ha evidenziato l’importanza di approcci alternativi alla pena tradizionale, puntando su attività che favoriscono il benessere e la relazione.

Il carcere non soltanto come luogo della pena, ma come spazio di cura, relazione e ricostruzione personale. È questo il tema al centro del convegno “Muso a muso con il futuro, l’integrazione sociosanitaria in carcere”, in programma il 28 e 29 maggio nell’Aula Magna del Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università Federico II di Napoli. L’iniziativa, promossa dall’Area di coordinamento per la Sanità penitenziaria dell’Asl Caserta e dal Laboratorio territoriale regionale “Eleonora Amato” della Regione Campania, punta ad approfondire il ruolo della zooarteterapia e dell’integrazione sociosanitaria nei percorsi di recupero delle persone detenute. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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