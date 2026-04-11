Benzina e diesel continua calo prezzi carburanti

I prezzi di benzina e diesel continuano a diminuire nelle pompe di carburante. I dati diffusi indicano un ulteriore calo rispetto alle settimane precedenti, con le quotazioni che si attestano sui livelli più bassi degli ultimi mesi. La diminuzione interessa entrambe le tipologie di carburante, contribuendo a ridurre i costi per gli automobilisti nelle stazioni di servizio. La tendenza si mantiene stabile anche nelle giornate successive.

(Adnkronos) – Prosegue la discesa dei prezzi alla pompa di benzina e gasolio. I dati di oggi – sabato 11 aprile 2026 – dell’Osservatorio prezzi carburanti del ministero delle Imprese e del Made in Italy evidenziano il secondo giorno consecutivo di calo dei prezzi medi, anche per effetto degli adeguamenti al ribasso indicati dalle compagnie petrolifere. Lungo la rete stradale nazionale, il prezzo medio in modalità self service è pari a 1,785 eurol per la benzina e 2,166 eurol per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,817 eurol per la benzina e 2,196 eurol per il gasolio. I livelli dei listini alla pompa,... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il caro carburanti non si ferma. Malgrado il forte calo delle quotazioni del petrolio, i prezzi di benzina e diesel tornano a salireContinua la corsa dei prezzi dei carburanti con il cartello alla pompa che cambia ancora, segnando nuovi aumenti.

Caro carburanti, il cessate il fuoco in Iran e il calo delle quotazioni del greggio non arrestano la corsa dei prezzi di benzina e dieselMalgrado l’accordo per il cessate il fuoco raggiunto all’ultimo secondo tra Usa e Iran, e nonostante il forte calo delle quotazioni del greggio sui...

Benzina in una macchina diesel: che fare

Temi più discussi: Perché il prezzo diesel è aumentato più di quello della benzina?; Il prezzo dei carburanti continua ad aumentare; Tregua in Medio Oriente: cala il petrolio ma i prezzi di benzina e diesel restano elevati; Gasolio verso i tre euro al litro: ecco i distributori meno cari in città.

Benzina e diesel, continua calo prezzi carburantiI dati dell'Osservatorio del ministero delle Imprese evidenziano il secondo giorno consecutivo di calo dei prezzi medi ... adnkronos.com

Prezzo benzina e diesel oggi: il gasolio sopra 2 euro in Sicilia, il governo proroga il taglio delle accisePrezzo benzina a 1,789 euro e diesel a 2,181 euro al litro. In Sicilia tra i costi più alti d'Italia. Taglio accise prorogato al 1° maggio 2026: tutto quello che c'è da sapere. quotidianodiragusa.it

Ieri Giorgia Meloni ci ha raccontato un Paese in ripresa. Dev’essere un altro Paese in un altro pianeta, perché quello reale lo vediamo tutti i giorni. Fare benzina Ormai è un investimento. Sfioriamo i 3 euro al litro. Serve il mutuo per il pieno. Produzione indust - facebook.com facebook

Singapore punisce i "turisti del pieno": multe da 500 dollari per chi va a fare benzina in Malesia x.com