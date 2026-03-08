Stangata carburanti in Sicilia | benzina oltre 1,80 euro schizza anche il prezzo del diesel

In Sicilia, i prezzi dei carburanti sono aumentati significativamente, con la benzina che supera i 1,80 euro al litro al self e il diesel che raggiunge circa 2,60 euro al litro al servito in alcune aree. La rete italiana registra un continuo aumento dei costi, interessando diverse zone del paese. Gli automobilisti si trovano ad affrontare prezzi più alti rispetto a settimane precedenti.

Continua l'ondata di rincari per i carburanti sulla rete italiana, con la benzina che in diverse zone del Paese supera oggi al self la soglia di 1,8 euro al litro e il gasolio che al servito in autostrada viaggia spedito verso 2,6 euro al litro in alcuni impianti. La Sicilia è tra le regioni più care. Lo denuncia il Codacons, che da giorni sta monitorando l' andamento dei listini ai distributori. Oggi in 5 regioni italiane il prezzo medio della benzina in modalità self ha superato la soglia di 1,8 euro al litro: Basilicata (1,812 euro), Calabria (1,820), Sicilia (1,805 euro), Valle d'Aosta (1,807 euro), provincia di Bolzano (1,819 euro), provincia di Trento (1,805 euro). 🔗 Leggi su Palermotoday.it

