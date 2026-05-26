Carburanti più cari il costo della crisi geopolitica pesa sulle microimprese

Il prezzo dei carburanti è aumentato a causa della crisi geopolitica, con un impatto diretto sulle microimprese. Le tensioni internazionali hanno causato un aumento dei costi energetici, che si traduce in prezzi più elevati per benzina e diesel. Le microimprese, che spesso dipendono da carburanti per le proprie attività, affrontano maggiori difficoltà nel gestire i costi operativi. L’aumento dei prezzi si riflette sui prezzi finali dei servizi e dei prodotti offerti.

Le crisi geopolitiche producono effetti che spesso si riflettono direttamente sull’economia reale. Le tensioni in Medio Oriente e il rischio di instabilità nello Stretto di Hormuz potrebbero tradursi in un incremento dei costi per migliaia di micro e piccole imprese italiane, con Milano tra i territori maggiormente esposti. Secondo una valutazione di CNA Milano, il rincaro del gasolio potrebbe determinare costi aggiuntivi rilevanti per le attività che fondano la propria operatività sulla mobilità quotidiana e sulle consegne. I numeri delineano uno scenario significativo: un furgone che percorre circa 30 mila chilometri l’anno potrebbe generare un aggravio vicino ai 955 euro annui; una piccola impresa con tre mezzi arriverebbe a quasi 2. 🔗 Leggi su Newsagent.it

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