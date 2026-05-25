Carburanti Italia più forte della crisi energetica | benzina e diesel meno cari di Francia e Germania

Da secoloditalia.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia, i prezzi di benzina e diesel sono rimasti più bassi rispetto a Francia e Germania, nonostante la crisi energetica. I prezzi alla pompa sono inferiori di circa 20 centesimi al litro rispetto ai paesi vicini. La differenza si è mantenuta stabile negli ultimi mesi, anche con l’aumento dei costi delle materie prime e le tensioni sul mercato energetico europeo.

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L’Italia “ha assorbito uno shock energetico severo in condizioni relativamente migliori rispetto ai principali partner europei: prezzi assoluti più bassi di Francia e Germania su entrambi i carburanti, incrementi percentuali al di sotto della media Ue, e un intervento fiscale che ha prodotto effetti visibili e verificabili nelle rilevazioni settimanali della Commissione europea”. Lo afferma l’analisi del C entro studi di Unimpresa che ha analizzato i dati del Weekly Oil Bulletin della Commissione europea. In Francia e Germania carburanti rincarati più del doppio che in Italia. Nel solo mese di marzo – secondo l’elaborazione di Unimpresa – il gasolio italiano è passato da 1,702 a oltre 2 euro al litro, e la benzina da 1,655 a 1,779. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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