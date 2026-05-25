In Italia, i prezzi di benzina e diesel sono rimasti più bassi rispetto a Francia e Germania, nonostante la crisi energetica. I prezzi alla pompa sono inferiori di circa 20 centesimi al litro rispetto ai paesi vicini. La differenza si è mantenuta stabile negli ultimi mesi, anche con l’aumento dei costi delle materie prime e le tensioni sul mercato energetico europeo.

L’Italia “ha assorbito uno shock energetico severo in condizioni relativamente migliori rispetto ai principali partner europei: prezzi assoluti più bassi di Francia e Germania su entrambi i carburanti, incrementi percentuali al di sotto della media Ue, e un intervento fiscale che ha prodotto effetti visibili e verificabili nelle rilevazioni settimanali della Commissione europea”. Lo afferma l’analisi del C entro studi di Unimpresa che ha analizzato i dati del Weekly Oil Bulletin della Commissione europea. In Francia e Germania carburanti rincarati più del doppio che in Italia. Nel solo mese di marzo – secondo l’elaborazione di Unimpresa – il gasolio italiano è passato da 1,702 a oltre 2 euro al litro, e la benzina da 1,655 a 1,779. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Carburanti, Italia più forte della crisi energetica: benzina e diesel meno cari di Francia e Germania

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cina pronta alla crisi energetica già dal 2019

Notizie e thread social correlati

Carburanti, diesel e benzina sempre più cari: fino a 12 euro in più per il pienoI prezzi di benzina e diesel continuano a salire, con aumenti fino a 12 euro per il pieno.

Caro carburanti, diesel schizza sopra i 2 euro al litro. Il podio dei distributori più e meno cari in cittàI prezzi dei carburanti in città sono aumentati, con il diesel che ha superato i 2 euro al litro.

Temi più discussi: Basilicata: la regione che produce energia per l'Italia paga i carburanti più cari d'Italia. Depositata un'interrogazione; Istat, inflazione al 2,7% ad aprile: le città dove il carovita pesa di più. Classifica; Taglio accise su benzina e diesel, arriva la proroga: sconti sul carburante fino a giugno; Caro-carburanti: lo sconto sulle accise continua, ma cambia per il diesel.

Prezzo dei carburanti, benzina a 1.972, diesel a 1.985. La provincia più cara è BolzanoOgni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.972 per la benzina, 1.985 per il diesel, 0.822 per il ... quifinanza.it

Unimpresa, sui carburanti Italia paga meno di Francia e GermaniaL'Italia ha assorbito uno shock energetico severo in condizioni relativamente migliori rispetto ai principali partner europei: prezzi assoluti più bassi di Francia e Germania su entrambi i carburanti ... ansa.it