Carburanti | l’impatto della crisi in Iran pesa per 150 milioni

Secondo il Codacons, la crisi in Iran ha causato un aumento di 150 milioni di euro a settimana sui costi dei carburanti per gli italiani. Questa cifra rappresenta l’impatto diretto sulle spese delle famiglie e si traduce in un aggravio economico consistente. I dati si riferiscono alle variazioni dei prezzi e ai costi aggiuntivi sostenuti dai consumatori nel nostro paese a causa delle tensioni internazionali.

L’impatto della crisi in Iran sui portafogli degli italiani si traduce in un aggravio settimanale di 150 milioni di euro per i cittadini, secondo le stime del Codacons. Questa cifra riflette l’impennata dei costi per benzina e diesel, che genera un trasferimento di risorse massiccio tra consumatori, aziende e fisco. Il bilancio economico derivante dall’aumento dei carburanti vede una ripartizione netta: circa 88 milioni di euro finiscono nelle casse delle società petrolifere, mentre altri 61 milioni vengono incassati dallo Stato tramite il prelievo fiscale. In questo scenario, l’IVA gioca un ruolo determinante nel far lievitare la spesa totale, poiché la sua natura percentuale amplifica l’incidenza del costo al litro rispetto alle accise fisse.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carburanti: l’impatto della crisi in Iran pesa per 150 milioni Leggi anche: Volotea taglia i voli a causa della guerra in Iran, pesa il caro-carburanti Guerra Iran, Londra annuncia misure contro l’impatto della crisi“L’impatto economico complessivo della guerra rimane incerto”, ha dichiarato la ministra delle Finanze britannica Rachel Reeves, annunciando misure...