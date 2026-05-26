Il prezzo del diesel supera i 2 euro al litro, segnando un nuovo incremento. La decisione di ridurre del 50% lo sconto sull’accisa per il gasolio, entrata in vigore il 23 maggio, ha contribuito all’aumento dei costi. La situazione si mantiene critica da settimane, con il costo dei carburanti in costante crescita.

. Stabile la benzina e anche i carburanti alternativi Passano le settimane ma il caro carburanti continua a rappresentare un’emergenza. Come accade ormai da giorni, e complice il dimezzamento dello sconto sull’accisa per il gasolio entrato in vigore il 23 maggio, il prezzo del diesel continua a salire. Secondo i dati del Mimit aggiornati a oggi, 26 maggio, il prezzo medio del diesel self service ha raggiunto quota 2,057 euro al litro, contro i 2,046 euro registrati ieri. Resta invece stabile la benzina, che al self service si attesta su una media di 1,968 euro al litro. La benzina in modalità servita costa mediamente 2,107 euro al litro, mentre il diesel servito sale a 2,181 euro al litro. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Carburanti, la stangata continua: il diesel vola oltre i 2 euro

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