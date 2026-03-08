Stangata carburanti in Sicilia | benzina oltre 1,80 euro diesel vicino ai 2 euro

In Sicilia, i prezzi dei carburanti sono aumentati notevolmente: la benzina supera i 1,80 euro al litro al self, mentre il diesel si avvicina ai 2 euro al litro al servizio in autostrada. L'incremento si aggiunge a una tendenza generale in Italia, con i distributori che registrano rialzi significativi rispetto alle settimane precedenti. Le variazioni interessano diverse zone del Paese.

Continua l'ondata di rincari per i carburanti sulla rete italiana, con la benzina che in diverse zone del Paese supera oggi al self la soglia di 1,8 euro al litro e il gasolio che al servito in autostrada viaggia spedito verso 2,6 euro al litro in alcuni impianti. La Sicilia è tra le regioni più care. Lo denuncia il Codacons, che da giorni sta monitorando l' andamento dei listini ai distributori. Oggi in 5 regioni italiane il prezzo medio della benzina in modalità self ha superato la soglia di 1,8 euro al litro: Basilicata (1,812 euro), Calabria (1,820), Sicilia (1,805 euro), Valle d'Aosta (1,807 euro), provincia di Bolzano (1,819 euro), provincia di Trento (1,805 euro). 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Caro carburanti, ancora una brutta sorpresa alla pompa: la benzina sale a 1,662 euro e il diesel vola vicino ai massimi dell’ultimo anno, autostrade oltre i 2 euro al servitoNuovi rialzi sui carburanti: benzina self a 1,662 euro e diesel verso i massimi annui.

Corrono i prezzi dei carburanti spinti dai venti di guerra in Medio Oriente: la Benzina sale oltre 1,7 euro al litro mentre il diesel è ai massimi da due anniI prezzi dei carburanti tornano a correre: benzina oltre 1,7 euro e diesel sopra 1,8.

