Perde il controllo dell' auto e carambola fuori strada

Nella tarda mattinata del primo maggio, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Cagnona a San Mauro Pascoli per un incidente stradale. Un'auto ha perso il controllo, uscendo dalla strada e terminando la sua corsa nel giardino di una casa. L'intervento si è reso necessario per mettere in sicurezza l'area e assistere eventuali persone coinvolte. Nessuna informazione sulle condizioni dei conducenti è stata ancora resa nota.

I Vigili del fuoco di Cesena sono intervenuti attorno alle 13.30 del primo maggio, in via Cagnona a San Mauro Pascoli, per un incidente stradale in cui un'autovettura usciva autonomamente dalla sede stradale terminando la propria corsa nel giardino di un'abitazione. La conducente, bloccata.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, feritoCalcinaia (Pisa), 13 aprile 2026 – Pauroso incidente stradale questa mattina a Calcinaia, in via Valdinievole. Perde il controllo dell'auto ed esce fuori strada: conducente soccorsaVigili del fuoco e personale 118 sulla strada provinciale 43 nel territorio di Brindisi: grosso spavento per la donna alla guida BRINDISI - Auto... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Paura sulla strada all'alba, perde il controllo dell'auto in paese e il mezzo si ribalta (FOTO): in azione i vigili del fuoco e i soccorsi con l'ambulanza; Perde il controllo dell'auto e finisce in un fossato, trasportato in ospedale; Perde il controllo dell’auto a causa di una grossa buca; Pontoglio, perde il controllo dell'auto e si schianta contro il muro della chiesa. Macerata, perde il controllo e si schianta contro un cipresso e un'altra auto: due donne feriteMACERATA - Perde il controllo dell'auto, invade la corsia opposta e si schianta contro un cipresso a bordo strada e un'auto che procedeva in senso contrario. L'incidente ... corriereadriatico.it Pick-up fuori controllo sfonda un minimarket: il videoUn uomo perde il controllo del pick-up e si schianta in un minimarket in Uruguay. Il conducente avrebbe avuto un malore ... affaritaliani.it La #JUVENTUS #UNDER17 perde con lo #SlaviaPraga Il recap del match x.com Tragedia del Primo Maggio a Spezzano Albanese: perde la vita un uomo nei campi https://www.calabrianews24.com/news/126505356806/tragedia-del-primo-maggio-a-spezzano-albanese-perde-la-vita-un-uomo-nei-campiutm_source=facebook&utm_medi - facebook.com facebook