Carambola lungo la Statale | vari mezzi coinvolti i soccorsi sono sul posto

Un incidente si è verificato questa mattina al chilometro 32 della Strada statale 16, all'altezza dello svincolo per Falconara Marittima, poco prima del Ponte dell’Api. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e sono coinvolti diversi mezzi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre le operazioni di soccorso sono in corso. Nessuna informazione sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte.

FALCONARA MARITTIMA – Un incidente che ha visto coinvolte più vetture è accaduto poco fa al chilometro 32 della Strada statale 16, allo svincolo per Falconara Marittima, poco prima del Ponte dell’Api. "Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp: iscriviti al canale" Sul posto sia la polizia che.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate “Statale chiusa”. Gravissimo incidente mortale, soccorsi sul postoUn altro dramma della strada si è consumato nel primo pomeriggio di oggi, lasciando sgomento e dolore tra chi ha assistito alle conseguenze di un... “Statale chiusa”. Incidente mortale tremendo, soccorsi sul postoUn altro dramma della strada si è consumato nel primo pomeriggio di oggi, lasciando sgomento e dolore tra chi ha assistito alle conseguenze di un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Porto Recanati, scontro tra due auto sulla statale. In quattro finiscono al pronto soccorso; Pauroso frontale sulla statale: coinvolte tre auto (FOTO). Cinque persone ferite. Strada chiusa sino al termine dei soccorsi; Malore per la conducente, auto contro la spalletta del tunnel; Carambola sulla Statale: ci sono feriti. Carambola tra quattro auto nella galleria Orciani. Ferito un automobilistaUna carambola tra quattro autovetture sotto alla Galleria Orciani, nel territorio anconetano, lungo la Variante alla Strada Statale 16, ieri mattina. E una persona che è stata trasferita all’ospedale ... ilrestodelcarlino.it Porto Recanati, scontro tra due auto sulla statale. In quattro finiscono al pronto soccorsoScontro a carambola fra tre auto: in quattro sono finiti al pronto soccorso. Ma per fortuna non dovrebbero essere ... msn.com La carambola che ha fatto finire un motociclista in ospedale in gravi condizioni - facebook.com facebook