Grave incidente sulla Adriatica | ciclista travolto da un' auto elitrasportato d' urgenza al Bufalini
Un grave incidente si è verificato venerdì mattina lungo la Statale 16, nel territorio di Cattolica, all'altezza del ponte sul fiume Conca. Un ciclista è stato travolto da un’auto e ha riportato ferite serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno attivato l’elisoccorso. Il ciclista è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi di legge.
Grave incidente stradale nella mattinata di venerdì (15 maggio) lungo la Statale 16, all’altezza del ponte sul fiume Conca, nel territorio comunale di Cattolica. Per cause in corso di accertamento una Fiat 500 condotta da un uomo ha investito un ciclista di nazionalità tedesca che stava. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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