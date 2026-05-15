Grave incidente sulla Adriatica | ciclista travolto da un' auto elitrasportato d' urgenza al Bufalini

Un grave incidente si è verificato venerdì mattina lungo la Statale 16, nel territorio di Cattolica, all'altezza del ponte sul fiume Conca. Un ciclista è stato travolto da un’auto e ha riportato ferite serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno attivato l’elisoccorso. Il ciclista è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi di legge.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui