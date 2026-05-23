Paura sull' asse mediano | auto si capovolge soccorsi sul posto

Notizia in breve

Questa mattina, un'auto si è capovolta sull'asse mediano, in prossimità dello svincolo per Casoria. La vettura stava viaggiando sull'asse perimetrale verso Acerra quando è avvenuto l'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non sono stati forniti dettagli sulle cause dell'incidente o eventuali feriti. La dinamica dell'accaduto è ancora sotto verifica.