Paura sull' asse mediano | auto si capovolge soccorsi sul posto
Questa mattina, un'auto si è capovolta sull'asse mediano, in prossimità dello svincolo per Casoria. La vettura stava viaggiando sull'asse perimetrale verso Acerra quando è avvenuto l'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non sono stati forniti dettagli sulle cause dell'incidente o eventuali feriti. La dinamica dell'accaduto è ancora sotto verifica.
Paura questa mattina sull'asse mediano dove un'auto, per cause da accertare, si è capovolta. Il veicolo procedeva sull'asse perimetrale verso Acerra quando, all'altezza dello svincolo per Casoria, si è capovolta. Coinvolti anche altri veicoli che, nell'entrare in curva, si sono ritrovati il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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