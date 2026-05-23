Paura sull' asse mediano | auto si capovolge soccorsi sul posto

Da napolitoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Questa mattina, un'auto si è capovolta sull'asse mediano, in prossimità dello svincolo per Casoria. La vettura stava viaggiando sull'asse perimetrale verso Acerra quando è avvenuto l'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non sono stati forniti dettagli sulle cause dell'incidente o eventuali feriti. La dinamica dell'accaduto è ancora sotto verifica.

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Paura questa mattina sull'asse mediano dove un'auto, per cause da accertare, si è capovolta. Il veicolo procedeva sull'asse perimetrale verso Acerra quando, all'altezza dello svincolo per Casoria, si è capovolta. Coinvolti anche altri veicoli che, nell'entrare in curva, si sono ritrovati il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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