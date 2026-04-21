Carambola tra moto furgoni e auto | traffico in tilt dopo l’incidente

Un incidente stradale si è verificato nella zona di Savaris a Teverola, coinvolgendo una moto, alcuni furgoni e diverse auto. La collisione ha causato un forte rallentamento del traffico, creando disagi agli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire le dinamiche dell’accaduto. Non sono state fornite ancora informazioni su eventuali feriti.

Momenti di forte caos nella zona di Savaris a Teverola dove si è verificato un violento incidente stradale che ha coinvolto più mezzi, tra cui una moto, alcuni furgoni e diverse auto.Secondo le prime informazioni, lo scontro sarebbe avvenuto in maniera repentina, generando una vera e propria.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Incidente tra moto e auto in viale Miramare: traffico in tiltUn incidente tra un’auto e una moto si è verificato poco fa, intorno alle 18:30, in viale Miramare. Terrificante incidente tra un'auto e due moto: biker gravissimo, traffico in tiltAlle prime luci del mattino di oggi, venerdì 10 aprile, un terribile incidente stradale ha paralizzato la viabilità cittadina.