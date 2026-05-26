Carabinieri in congedo due militari in servizio a Cascina e Pontedera
Due militari in congedo, uno di Cascina e l’altro di Pontedera, hanno concluso la loro carriera nei rispettivi presidi dell’Arma con il pensionamento a maggio. Entrambi avevano superato i quarant’anni di servizio, dedicandosi in modo continuativo alle attività dell’Arma. La loro uscita dal servizio rappresenta la fine di un lungo percorso professionale nell’ambito delle forze dell’ordine locali.
Si chiude un capitolo significativo per i presidi dell’Arma di Cascina e Pontedera. Con il mese di maggio, due figure di riferimento dei carabinieri della Compagnia di Pontedera hanno lasciato il servizio attivo per la meritata pensione, dopo oltre quarant'anni di dedizione incondizionata allo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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