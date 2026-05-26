Carabinieri in congedo due militari in servizio a Cascina e Pontedera

Notizia in breve

Due militari in congedo, uno di Cascina e l’altro di Pontedera, hanno concluso la loro carriera nei rispettivi presidi dell’Arma con il pensionamento a maggio. Entrambi avevano superato i quarant’anni di servizio, dedicandosi in modo continuativo alle attività dell’Arma. La loro uscita dal servizio rappresenta la fine di un lungo percorso professionale nell’ambito delle forze dell’ordine locali.